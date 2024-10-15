İİT'den Çin ile Müslüman Toplum Görüşmesi

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile ülkedeki Müslüman toplumunu ilgilendiren çeşitli konuları ele aldı.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetiminin davetiyle İİT'nin 26 üye ülkesinden, genel sekreterliğinden ve Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'ndan temsilcilerin yer aldığı heyet, Çin'e gitti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng, İİT'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yousef Mohammed A. Aldobeay başkanlığındaki heyet ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, İİT ve üye devletleri ile Çin arasındaki ilişkilerde kaydedilen "olumlu" ilerlemenin yanı sıra çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştirmenin yolları ele alındı.

İİT ve Çin arasındaki "yapıcı" diyaloğun takdir edildiği görüşmede, Çin'deki Müslüman toplumun durumu da dahil olmak üzere çeşitli ortak çıkarlar konuşuldu.

Öte yandan, İİT heyeti, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı Din İşleri Bölümünden bazı yetkililerle de bir araya geldi.

İİT heyeti, "Müslüman toplumun yaşam koşulları ve refahı hakkında bilgi edinmek için" kuzeydeki Tiencin şehrini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edecek.