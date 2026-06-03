İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul\'da Başladı

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Girişimcilik Konferansı'nda (OIC YEC 2026) konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aslında çok önemli bir potansiyelimiz var. Müslüman ülkeler genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus doğru kullanıldığında, iyi eğitildiğinde çok önemli bir beşeri sermayemiz olacak. Burada gençler, girişimciler, Müslüman ülkeler ve bir ülkeden daha fazla, onlarca ülkenin bir arada olduğu bir etkinlik yapıyoruz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getirecek olan İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı (OIC YEC 2026), Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde düzenlenen konferansa ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşler Genel Direktörü Naghi Jabbarov, İstanbul Finans Merkezi CEO'su Ahmet İhsan Erdem, çeşitli ülkelerden bakanlar, bakan yardımcıları ile uluslararası kurum temsilcileri, çok sayıda İİT üyesi ülkeden kamu temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve genç girişimciler katıldı. İİT üyesi ülkelerde genç girişimcilik ekosistemlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlik iki gün boyunca devam edecek.

'HEM TÜRKİYE İÇİN HEM BÜTÜN KATILIMCILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Konferansın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aslında çok önemli bir potansiyelimiz var. Müslüman ülkeler genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus doğru kullanıldığında, iyi eğitildiğinde çok önemli bir beşeri sermayemiz olacak. Burada gençler, girişimciler, Müslüman ülkeler ve bir ülkeden daha fazla, onlarca ülkenin bir arada olduğu bir etkinlik yapıyoruz. Aslında bu hem Türkiye için hem bütün katılımcılar için çok önemli bir fırsat. Üretim yöntemlerinin değiştiği, tüketim alışkanlıklarının değiştiği, pazarlama yöntemlerinin ve tekniklerinin değiştiği bir ortamda herkesin birbirinden öğreneceği ve birbirine öğreteceği, aynı zamanda herkesin birbirleriyle ticari anlamda ilişkilerini geliştirebileceği bir ortamdır. Ne ile başlıyor bu? Tanımakla başlıyor. İşte Taha Başkanımızın diğer paydaşlarla birlikte, bakanlıklarımızın desteğiyle birlikte yaptığı gençlerin, genç girişimcilerin bu etkinliği bu tanımanın bir başlangıcı olmuş oluyor. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara tekrardan ayrıca teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin" diye konuştu.