İİT Toplantısında Filistin Konusu Ele Alındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi olağanüstü toplantısına katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısında yer aldı.
Toplantıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimleri genişletmeye yönelik adımları ele alındı.
