İİT ve El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım kamyonlarının gelmesini bekleyen savunmasız Filistinli sivillerden oluşan bir topluluğu hedef aldığı ve onlarca kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan menfur saldırısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tarafından işlenen soykırım suçlarının durdurulması, Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlanması ve acil insani yardım ulaşımının sağlanması için uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı yapıldı.

Öte yandan Mısır'daki El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım alabilmek için toplanan Filistinlileri hedef aldığı bu saldırının "insanlık için bir kara leke" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik canice saldırılarının durdurulması için tüm dünyaya "tarihte benzeri görülmemiş bir uykudan uyanması" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli öldürülmüş ve 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.