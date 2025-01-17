IKBY'den Gazze Ateşkesine Destek

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

IKBY Başkanlığınca Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin X hesabından paylaşım yapıldı.

Gazze'deki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilen paylaşımda, bunun bölgede kalıcı barışa doğru atılan bir adım olması temennisinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Şiddetin sona erdirilmesi herkesin daha iyi bir geleceğe dair güvence duyması için tek yoldur. Tüm taraflara diyaloğa bağlı kalmaları ve istikrar ile kalkınma için çalışmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.