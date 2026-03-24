IKBY'den Katar'daki Helikopter Kazası Taziyesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Katar'daki helikopter kazasında şehit olan Katar ve Türk vatandaşları için taziye mesajı yayımladı.

IKBY Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

IKBY'nin, Katar'da meydana gelen trajik helikopter kazası nedeniyle "en derin taziyelerini" sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor dönemde, hayatını kaybedenlerin aileleri, Türkiye ve Katar hükümetleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz." ifadesine yer verildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, dün sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.