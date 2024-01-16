 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
IKBY, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırılarını reddediyor - Son Dakika
Üye Girişi

IKBY, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırılarını reddediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. IKBY Anti-Terör Birimi, saldırıların Irak ve IKBY'nin egemenliğinin ihlali olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun bu suça sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

IKBY, İran Devrim Muhafızları Ordusu\'nun saldırılarını reddediyor
16.01.2024 - 02:43,  Güncelleme: 02:45
Abone Ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, IKBY Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, dün saat 23.30'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği ve saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Devrim Muhafızlarının saldırılara gerekçe olarak "İran karşıtı grupların karargahlarını hedef aldığını iddia ettiği" aktarılan açıklamada, "Bu bahane temelsizdir ve reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. Erbil istikrarlı bir yer olarak hiçbir taraf için tehdit kaynağı olmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanarak, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun "bu suça karşı sessiz kalmamaları" çağrısında bulunuldu.???????

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Devrim Muhafızları, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırılarını reddediyor - Son Dakika


00:25
Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48
Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler

Son Dakika
00:25 Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48 Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 03:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: IKBY, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırılarını reddediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement