IKBY, İran Devrim Muhafızları Ordusu\'nun saldırılarını reddediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, IKBY Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, dün saat 23.30'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği ve saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Devrim Muhafızlarının saldırılara gerekçe olarak "İran karşıtı grupların karargahlarını hedef aldığını iddia ettiği" aktarılan açıklamada, "Bu bahane temelsizdir ve reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. Erbil istikrarlı bir yer olarak hiçbir taraf için tehdit kaynağı olmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanarak, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun "bu suça karşı sessiz kalmamaları" çağrısında bulunuldu.???????

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.