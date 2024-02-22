IKBY Meclisindeki Türkmen ve Hristiyan Temsilciler Karara Tepki Gösterdi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisindeki Türkmen ve Hristiyan temsilciler, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin IKBY Meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" kararının "siyasi ve haksız" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin ilk başta "siyasi baskılara karşı tarafsız olduğu" inancında olduklarını ancak birçok oturumunun ertelenmesinin mahkemenin "yasaya değil siyasete göre hareket ettiğini gösterdiğini" söyledi.

Türkmen Milletvekili Bilal, karar öncesi mahkemeden kota sandalyelerinin seçim bölgelerine bölünmesi yönünde bir karar beklediklerini ancak verilen kararla Türkmenler ve Hristiyanların "paysız bırakıldığını" dile getirdi.

Mahkemeden "IKBY Meclisinin etkisiz kılınması, il meclislerinin kaldırılması gibi kararlar da gelecek." yorumunda bulunan Bilal, mahkemenin amacının "IKBY'nin gücünü zayıflatmak olduğunu" savundu.

Bilal, ""Acaba Federal Mahkeme hangi yasal zemine göre bu kararı aldı? Bana göre bölge hükümeti bu karara çok da uymak zorunda değil. Çünkü bu karar gerçeği yansıtmıyor. Mahkemenin sosyal, kültürel ve tarihi gerçeği göz önünde bulundurup karar vermesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"Maalesef haklarımız korunmadı"

Hristiyan kotasından meclise giren Asuri Süryani Keldani Partisinden Klara Yakup da kararın bekledikleri gibi ancak "çok yanlış" olduğunu söyledi.

Yakup, "Çünkü bazı siyasi partilerin eylemlerinden oluşumların haklarına karşı oldukları belliydi. Maalesef haklarımız korunmadı. Bu nedenle kararı yanlış buluyor ve kınıyorum." diye konuştu.

Karara uyulsa da sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Yakup, bu kararın "birlikte yaşama karşı bir durum" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme dün, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın ""anayasaya aykırı" olduğu kararını vererek, meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.