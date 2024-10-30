IKBY Seçim Sonuçları: KDP Birinci - Son Dakika
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IKBY Seçim Sonuçları: KDP Birinci

Kürdistan Demokrat Partisi, IKBY seçimlerinde birinci oldu. Seçimlere katılım oranı %72,6.

30.10.2024 11:49
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarına göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ikinci ve muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi ise üçüncü parti oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, seçimlere katılım oranının yüzde 72,6 olduğu belirtildi.

Buna göre 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IKBY Seçim Sonuçları: KDP Birinci - Son Dakika

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