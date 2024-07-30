IKBY Terörle Mücadele Birimi: Süleymaniye'de istenmeyen olaylar yaşanıyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kontrolündeki Süleymaniye kentinde askeri kurumlar adına istenmeyen olaylar yaşandığını belirterek, "Vatandaşlar yasalara aykırı bir şekilde gözaltına alınıyor, kaçırılıyor, işkenceye uğruyor ve öldürülüyor." açıklamasında bulundu.

IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin resmi Facebook hesabından, KYB'nin kontrolündeki Süleymaniye kentinde yaşanan asayiş sorunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Süleymaniye ve çevresinde bir süredir meydana gelen istenmeyen olayların endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu olayların her gün askeri ve güvenlik kurumları adına gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlar yasalara aykırı bir şekilde gözaltına alınıyor, kaçırılıyor, işkenceye uğruyor ve öldürülüyor. Askeri ve güvenlik kurumlarının görevi vatandaşların canını korumak ve güvenliklerini sağlamaktır.

Güvenlik güçleri sivilleri öldürmek ve korku yaymak suretiyle siyasi rekabette kullanılamaz. Güvenlik güçleri kişisel, siyasi ve partisel rekabete karıştırılamaz. Özel ve tek taraflı çıkarlar için kullanılamazlar."

KYB'nin kontrolündeki Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin keyfi uygulamaları tartışma konusu olurken, kentte farklı güvenlik birimlerinin uygulamaları son olarak bir çaycının "komando güçleri" tarafından öldürüldüğü haberlerinin ardından yeniden gündeme gelmişti.