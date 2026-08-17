IKBY'ye İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IKBY'ye İran'dan İHA Saldırısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine İran'dan 2 İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yok.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere "İran tarafından" 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 Hadid-110 tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı ve tecavüzü şiddetle kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir."

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.

Barzani, bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY'ye İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

13:20
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: IKBY'ye İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.