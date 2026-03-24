IKBY, Peşmerge Karargahına Düzenlenen Saldırıyı Kınadı

24.03.2026 15:36
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınındaki Peşmerge karargahına yapılan ve 6 Peşmerge'nin öldüğü füze saldırısını şiddetle kınadı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklamada bulundu.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Barzani, "Bu sabah (Erbil) Soran'daki Peşmerge güçlerinin karargahını hedef alan İran füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda çok sayıda kahraman Peşmerge şehit düşmüş ve yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

IKBY'nin her zaman barış ve istikrarın bir unsuru olduğunu belirten Barzani, şunları kaydetti:

"Çatışmalara karışmama ve bunlardan kaçınma politikasına bağlıyız ve komşu ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmuyoruz. Dolayısıyla bu; ülkenin egemenliğine karşı doğrudan düşmanca bir saldırıdır, hiçbir gerekçesi yoktur ve iyi komşuluk ilkelerine tamamen aykırıdır."

Barzani, ölen Peşmerge'lerin ailelerine taziyelerini iletirken, yaralılara da acil şifa diledi.

Bağdat yönetimine ve uluslararası topluma seslenen Barzani, benzer ihlallerin önlenmesi ve Irak ile IKBY'nin egemenliğinin korunması için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Peşmerge karargahına saldırıda 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dün gece Peşmerge karargahına düzenlenen ve 6 cesur Peşmerge mensubunun şehit düşmesine, 30'unun yaralanmasına neden olan düşmanca saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırıyı "düşmanca" şeklinde nitelendiren Barzani, gereken her türlü önlemi alacaklarını belirtti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Erbil'deki karargahın İran'a ait 6 balistik füze ile vurulduğunu bildirmişti.

ABD-İsrail ile İran arasında çatışmaların başladığı günden bu yana Erbil'de neredeyse hemen her gün patlama sesleri duyuluyor.

Dün geceki saldırı, aynı anda birden fazla füzenin kullanıldığı ilk saldırı olmuştu.

Kaynak: AA

