İki Arkadaşın Üniversite Başarısı - Son Dakika
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İki Arkadaşın Üniversite Başarısı

İki Arkadaşın Üniversite Başarısı
06.06.2026 11:24
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56 yaşındaki Gülhan Öztabak ve Sultan Baykent, AKÜ'den mezun olmanın mutluluğunu paylaştı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisi 56 yaşındaki iki yakın arkadaş, başarıyla mezun olmanın mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Gülhan Öztabak ile yakın arkadaşı Sultan Baykent, yıllardır kurdukları üniversite hayali için sınava girmeye karar verdi.

İkili, 2022'de girdikleri sınavda aldıkları puanlarla AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü kazandı.

Ailelerinin desteğini hep yanlarında gören Öztabak ile Baykent, üniversiteden birlikte mezun olmanın heyecanını yaşadı.

"Keçe sanatı en büyük hayalimdi"

İki çocuk annesi Gülhan Öztabak, AA muhabirine, arkadaşıyla çıktıkları üniversite yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uzun zaman sonra yeniden okula başlamanın farklı bir heyecan olduğunu vurgulayan Öztabak, şöyle konuştu:

"Öncelikle kendimle çok gurur duyuyorum. Sonra etrafımdaki insanların benim ne kadar iyiliğimi istediğini hissediyorum. Bu konuda kendimi şanslı sayıyorum. Bilgi dağarcığımın çok geliştiğini hissediyorum. Keçe sanatı en büyük hayalimdi. Burada keçeyle başladığım serüvende öğrendiğim pek çok sanat dalı benim ilgimi daha çok çekti. Ebru ve çeşitli sanatlar hakkında geniş çaplı bilgi edindik. Bunlar hayatımıza büyük değişimler getirdi. TÜBİTAK projesi yaptım ve kabul edildi. Şu anda projeyi tamamlamak üzereyiz."

"Bizi her aradıklarında onlara seve seve destek verdik"

Bir çocuk annesi Sultan Baykent de gençlerin yanında olunca kendilerini iyi hissettiklerini dile getirdi.

Eğlenceli bir öğrencilik süreci yaşadıklarını anlatan Baykent, "Bizim öğrencilere katkımız da oldu. Tecrübelerimizi paylaştık. Güzel zaman geçirdik. Onlarla birbirimizi çok iyi anladık. İlk başlarda bizi görünce, 'Biz neredeyiz, teyzelerin içinde ne yapıyoruz?' gibi tepkiler gösterseler de bize alıştılar." diye konuştu.

Baykent, halk eğitim merkezinde su kabağı işlemeciliğinde usta öğreticilik yaptığını belirterek, "Bizi her aradıklarında onlara seve seve destek verdik. Öğrenci arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurduk. İşletme bölümü öğrencisi oğlum da bu yıl mezun oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

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