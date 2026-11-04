İki ayrı tasfiye sürecinde yatırımcılara 117 milyar 600 milyon lira ödendi

FONLARIN tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira, olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi.

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında fonların tasfiye sürecine yönelik ödemelerin detayları belli oldu. Olağanüstü tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62 milyar 200 milyon lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Ödeme yapılan yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

Olağan tasfiye sürecinde ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55 milyar 400 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece olağanüstü ve olağan tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılan toplam ödeme tutarı 117 milyar 600 milyon liraya ulaştı. Tasfiye kapsamında yapılan ödemelerle yüz binlerce yatırımcının alacaklarının karşılanmasına yönelik süreç devam ederken, olağanüstü tasfiye kapsamında ana parasının tamamını alan yatırımcı sayısının 133 bin 839 olduğu kaydedildi.