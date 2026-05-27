İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Yaralı

İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Yaralı
27.05.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu ve Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesi ile Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Taraklı'dan Göynük istikametine seyreden M.İ. idaresindeki 34 YS 3224 plakalı otomobil, Ekinciler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan aynı aileden F.İ, A.İ ve Z.İ yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Geyve'den Taraklı istikametine seyreden M.A. yönetimindeki 34 MMA 515 plakalı otomobil ise Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Bariyere asılı kalan araçta bulunan H.A. ile Z.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Trafik, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Tarihi zafer Bundesliga’nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler
Torino, Emirhan İlkhan’ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD’nin kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

19:21
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip
El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
19:15
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
18:57
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 19:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.