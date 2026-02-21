İki Belediyeye 9,3 Milyon TL Çevre Cezası - Son Dakika
İki Belediyeye 9,3 Milyon TL Çevre Cezası
21.02.2026 12:29
Buca ve Foça belediyelerine atık yönetmeliği ihlalleri nedeniyle toplam 9,3 milyon TL ceza kesildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi'ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin TL ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi'ne de 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi. Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi'ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması nedeniyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL olarak uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 9,3 MİLYON TL CEZA

Foça'da da bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı sonrası harekete geçti. Denetimlerde; alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 TL ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 TL çevre cezası uygulandı.

