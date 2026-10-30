İki Demokrat üye Trump'ın Venezuela öncesi Grok yazışmalarının saklanmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İki Demokrat üye Trump'ın Venezuela öncesi Grok yazışmalarının saklanmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilciler Meclisinin iki Demokrat üyesi, Trump'ın 3 Ocak'taki Venezuela müdahalesi öncesi Grok'a danıştığı iddiaları üzerine yazışmaların saklanmasını istedi. Mektupta, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki okulda 168 kişinin öldüğü saldırıya atıfla Beyaz Saray'dan bilgi istendi.

ABD'de Temsilciler Meclisinin iki Demokrat üyesi, Başkan Donald Trump'ın yapay zeka sohbet robotuyla yazışmalarının muhafaza edilmesini istedi.

Temsilciler Meclisi üyeleri Jamie Raskin ve Robert Garcia, Venezuela'ya 3 Ocak'taki müdahaleden önce Trump'ın ABD merkezli X şirketinin yapay zeka programı Grok'a danıştığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Komitesinin internet sitesinde mektup yayımladı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinin de üyeleri olan Raskin ve Garcia, mektupta Trump'ın yapay zeka kullanımı ve Beyaz Saray'ın yapay zeka komutlarıyla yanıtların muhafazasına yönelik politikaları konusunda bilgilendirme talep etti.

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda 168 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya atıfta bulunulan mektupta, "Eğer ABD ordusu, yapay zeka sohbet robotunun hatalı tavsiyesine dayanarak okulda eğitim gören onlarca masum çocuğu öldürdüyse bunu bilmeye hakkımız var." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Venezuela askeri operasyonu konusunda Grok'a danıştığına ilişkin haberlerin ardından Beyaz Saray'dan Trump'ın yapay zeka sohbet robotuyla yaptığı yazışmaları muhafaza etmesi istendi.

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çoğu çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
Donald TrumpBeyaz SarayVenezuelaPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:48:15. #.0.2#
SON DAKİKA: İki Demokrat üye Trump'ın Venezuela öncesi Grok yazışmalarının saklanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android