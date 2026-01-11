Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan 10 Yılda 52 Konser

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, 10'uncu kuruluş yılını özel bir konserle kutladı. Orkestra, 52'nci konseriyle müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sanata ve eğitime yönelmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, geride bıraktığı 10 yıl boyunca yalnızca bir müzik topluluğu olmanın ötesine geçti. Yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle farklı sahnelerde yer alan orkestra, katıldığı etkinlikler ve kazandığı başarılarla önemli bir sanat yolculuğuna imza attı.

Orkestrada küçük yaşlarda yer almaya başlayan çocuklar, yıllar içinde disiplinli çalışma, birlikte üretme ve sahne deneyimi kazanarak müzikle büyüdü. Birçok genç, ilk kez adım attığı sahnelerde bugün özgüveni yüksek, donanımlı bireyler olarak izleyici karşısına çıktı. Bu yönüyle orkestra, sanatın dönüştürücü gücünü somut biçimde ortaya koydu.

Salonu dolduran izleyicilerin ilgisi ve coşkusu, orkestranın 10 yıllık emeğine verilen en güçlü karşılıklardan biri oldu. Alkışlar eşliğinde tamamlanan konser, hem müzisyenler hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Gecenin sonunda LÖSEV Üst Kurul Komite Üyesi Seyhan Yalçın, orkestra adına Şef Serhan Gencer'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.