İki İbrahim Akyıldız'ın Kanser Süreci - Son Dakika
İki İbrahim Akyıldız'ın Kanser Süreci

26.03.2026 11:20
Aynı isimli iki hasta, İzmir'de kolon kanseri tedavisi için aynı hastanede buluştu.

İZMİR'de aynı dönemde kolon kanseri teşhisi alan biri 72, diğeri 62 yaşında olan İbrahim Akyıldız isimli iki hastanın yolları, aynı hastanede kesişti. Yan yana ameliyathanelerde operasyona alınan adaş hastalar, tedavi süreçlerini de aynı doktor ve ekibin bünyesinde sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Akyıldız ile 62 yaşındaki adaşı, aynı gün Acıbadem Kent Hastanesi'ne yattı. Kolon kanseri teşhisi aldıktan sonra Uzm. Dr. Cezmi Karaca ve Prof. Dr. Cem Terzi tarafından eş zamanlı olarak ameliyat edilen hastalar, operasyon sonrası onkoloji servisinde Doç. Dr. Ahmet Özveren'e emanet edildi. Hastane yönetimi, yaşanabilecek olası karışıklıkları önlemek adına hastaların kemoterapi günlerini ayırırken, servis katlarını da farklılaştırarak çok basamaklı kontrol protokolü uyguladı. 1954 doğumlu İbrahim Akyıldız, kolon kanserinin hiç düşünmediği bir hastalık olduğunu belirterek yaşadığı süreci, "Bizim nesil çok kansere alışık bir nesil ama kolon kanserini hiç düşünmemiştim. Hemoglobinde düşme, halsizlik gibi basit şikayetlerle geldiğim hastanede, kolonoskopi önerisi sonrası tümör varlığı çıktı. Tümör alındı, diğer patoloji sonuçlarıyla beraber kemoterapi almam gerektiği söylendi. Sağlığım gayet yerinde. Ben daha önce hiç kolonoskopi yaptırmayı düşünmemiştim bile ama olsaydı tedavide emin olun çok daha olurdu. Sağlığımı onlara borçluyum. İyi ki varlar. Sevgili adaşımla ilk defa burada tanıştım. O benden daha genç, daha dinamik. Geçmiş olsun aynı hekimler, aynı tedavilerle umarım çok daha sağlıklı yaşayacağız" dedi.

'KARŞILAŞMAMIZ TESADÜFİ OLDU'

Ailesinde kanser geçmişi olan 1964 doğumlu diğer İbrahim Akyıldız ise iki ağabeyini aynı hastalık nedeniyle kaybettiğini belirtip, "Üçüncü kemoterapiyi gördüm. Bizim karşılaşmamız tesadüfi oldu. İlk gün ameliyattan çıktıktan sonra ziyaretçilerimiz geldiğinde, 'Hangi İbrahim Akyıldız' diye sormuşlar. Biz öyle öğrendik o gün. Şimdiye kadar ilk defa benimle gibi adı ve soyadı aynı olan kişiyle karşılaştım. Öğrendiğinde şaşırdım. Adaşım benden 10 yaş büyük ama benden genç gösteriyor" diye konuştu.

'İSİM BENZERLİĞİ VE TANILARI DIŞINDA BİRÇOK FARKLILIK VAR'

Doç. Dr. Ahmet Özveren, yeni başladıkları her iki hastanın tedavilerinin de gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtip, "İki hastamızın da ameliyatı çok iyi geçti. Koruyucu kemoterapi sürecindeler. Kimlik kontrolleri ve takiplerinde önemsediğimiz bazı şeyler var. Tedavilerini aynı günlere denk getirmemeye çalışıyoruz ki karışıklığa neden olmayalım. Her basamakta kimlik kontrolüyle beraber sadece isim, soy isim değil hem hastane protokol numarasını soruyoruz hem tedavi protokollerini karşılaştırıyoruz. Hastaların isimleri, soy isimleri ve tanımları aynı ama evreleri farklı. Ek olarak risk faktörleri farklı, yaş grupları farklı, hastalara sebep olan faktörler farklı. Birçok şey farklılaşabiliyor. Daha çok isim benzerliği ve tanıları ortak. Yoksa onun dışında birçok farklıları var hastalarımızın" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK'

Mart ayının tüm dünyada Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak kabul edildiğini anlatan Prof. Dr. Cem Terzi de şöyle devam etti: "Kolon kanseri hastalığı daha erken yaşlara kayıyor. Eskiden hep 60 yaş üstü bir hastalıktı. Şimdi 50 yaşın altında görmeye başladık. Dünyada en sık görülen 3'üncü sıradaki kanser. Türkiye'de de böyle, erkek kadın ayrımı yapmıyor ve ölümlere de en çok yol açan ikinci sıradaki kanser kalın bağırsak kanseridir. Tedavisi mümkün bir hastalık. Kalın bağırsak kanserinde cerrahi ve kemoterapiyle çok iyi sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan tarama programları, erken tanı, koruyucu yaklaşım. O da ancak kolonoskopiyle oluyor. 50 yaşın üzerindeki herkes kolonoskopi yaptırsın. Polipler varsa polipler alınırsa kolon kanseri gelişmez."

'ERKEN YAKALARSAK BAŞARI ARTIYOR'

Uzm. Dr. Cezmi Karaca da her iki hastanın da tesadüfen geçen 21 Ocak'ta aynı ameliyathanede operasyon geçirdiğini hatırlatıp "İkisi de hemen hemen aynı dönemlerde hastalığa yakalanmış, cerrahileri olmuş, koruyucu kemoterapileri olan hastalar. Hastalığı ne kadar erken yakalarsak başarı şansımız o kadar artıyor. 45-50 yaş civarında mutlaka kolonoskopi yapılmalı" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki İbrahim Akyıldız'ın Kanser Süreci - Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Zabıtaya tekme tokat saldırı Polis gelene kadar durmadı Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
SON DAKİKA: İki İbrahim Akyıldız'ın Kanser Süreci - Son Dakika
