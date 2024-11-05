İki katlı ev ve 1 depo alev alev yandı

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Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

DÜZCE'de, depoda çıkan yangın bitişikteki 2 katlı eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo ve ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde çıktı. Y.S.'ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 2 katlı eve sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında, ev ve depo kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.