Adıyaman belediye başkanı tutdere\'den lgs\'de tam puan alan öğrencilere ziyaret

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da aynı sınıfta okuyan Kerem Polat ve Kerem Tuncel, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. İsimlerinden ailelerinin mesleklerine kadar uzanan benzerlikleriyle dikkati çeken iki öğrenciyi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere evlerinde ziyaret ederek kutladı.

Adıyaman, LGS sonuçlarıyla birlikte eşine az rastlanır bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. Sınıf arkadaşları Kerem Polat ve Kerem Tuncel, sınav maratonunu zirvede tamamlayarak tam puan alma başarısı gösterdi. Anneleri okul öncesi öğretmeni, babaları ise öğretmen olan iki arkadaş, sınava da yan yana girdi.

Sıra arkadaşlıklarını Türkiye birinciliğiyle taçlandıran öğrencileri evlerinde ziyaret eden Tutdere, aileleri ve gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette gençlerin sınava hazırlık süreçleri, çalışma yöntemleri ve gelecek hedefleri konuşuldu.

Kerem Tuncel, sınava hazırlanmaya başladığı ilk günden itibaren hedefini tam puan olarak belirlediğini söyledi. Matematik öğretmeni olan babasıyla düzenli şekilde sorular üzerinde çalıştığını anlatan Tuncel, planlı ve disiplinli bir çalışma programının başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Kerem Polat ise sınav sürecinde dikkatini dağıtabilecek unsurları hayatından çıkardığını belirtti. Sosyal medya ve teknolojiden uzak durarak tamamen derslerine odaklandığını dile getiren Polat, istikrarlı çalışmanın kendisini başarıya taşıdığını söyledi.

İki öğrencinin başarısının Adıyaman için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Tutdere, "Aynı sınıfta omuz omuza eğitim gören iki gencimizin 500 tam puanla Türkiye derecesi elde etmesi hepimizi gururlandırdı. Bu başarı, öğrencilerimizin azminin yanı sıra ailelerinin ve öğretmenlerinin emeğinin de bir sonucudur. Kerem Polat ve Kerem Tuncel'i yürekten kutluyor, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.