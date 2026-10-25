İki kırmızı kartın çıktığı maçta Amedspor, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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İki kırmızı kartın çıktığı maçta Amedspor, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi

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İki kırmızı kartın çıktığı maçta Amedspor, Samsunspor\'u deplasmanda 2-1 yendi
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Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi. Samsunspor'da Sousa 37. dakikada, Amedspor'da Mbaye Diagne 61. dakikada kırmızı kart görürken konuk ekip, Gift Orban'ın 73. dakikadaki penaltı ve Dia Saba'nın 83. dakikadaki golleriyle galibiyete ulaştı.

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amedspor, Samsun'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçti. Samsunspor'da Sousa, 37. dakikada art arda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Amedspor'da 45. dakikada oyuna giren Mbaye Diagne, 61. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekip, 73. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Amedspor, 83. dakikada Dia Saba'nın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Amedspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
Mbaye DiagneSamsunsporGüncelSporSon Dakika

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