İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X\'te birbirine girdi

Ankara’da diplomasi dili yerini karşılıklı suçlamalara bıraktı. Rusya ile Fransa’nın Türkiye’deki büyükelçilikleri, X platformunda yaptıkları paylaşımlarla açık bir polemiğe girdi. Tartışma, Ukrayna savaşına ilişkin bir mesajla başladı; kısa sürede “Nazi rejimi” ve “1812’nin hayaletleri” gibi ifadelerin kullanıldığı sert bir atışmaya dönüştü.

RUSYA'NIN PESKOV PAYLAŞIMI TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalarını içeren bir paylaşım yaptı. Mesajda, “özel askeri harekatın” temel amacının Ukrayna’nın doğusundaki halkın güvenliğini sağlamak olduğu savunuldu. Moskova’nın siyasi ve diplomatik çözüm yollarına açık olduğu belirtilirken, sürecin Kiev yönetiminin adımlarına bağlı olduğu vurgulandı. Aynı paylaşımda Peskov'un Paris ve Londra’nın Kiev’e nükleer silah sağlama niyetinde olduğu konusunda, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını belirttiği ifadeler de yer aldı.

FRANSA’DAN GECİKMEDEN YANIT GELDİ

Fransa’nın Türkiye’deki Büyükelçiliği ise Rusya’nın paylaşımına kısa sürede karşılık verdi. Elçilik hesabından yapılan açıklamada, savaşın başlangıcında “üç gün sürecek” yönündeki beklentilere gönderme yapılarak, çatışmaların beşinci yılına girildiği hatırlatıldı. Büyükelçilik paylaşımında, "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala 'Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı.

GERİLİM DAHA DA TIRMANDI

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Fransız tarafının açıklamasına daha sert ifadelerle yanıt verdi. Paylaşımda, Fransa’nın diplomasi geleneğinin sosyal medya üzerinden yapılan “zavallı paylaşımlara” dönüştüğü savunuldu. Rus tarafı ayrıca, Fransız hükümetinin 2014’ten bu yana Kiev’deki yönetimin en önemli destekçilerinden biri olduğunu öne sürdü ve Ukrayna yönetimini “Nazi rejimi” olarak nitelendirdi. Mesaj, “Belki de Fransız hükümetini hala1812’nin hayaletleri rahatsız ediyordur?” ifadesiyle sona erdi.

