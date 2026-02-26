İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi

İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X\'te birbirine girdi
26.02.2026 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Rusya ve Fransa'nın Türkiye büyükelçilikleri bu kez resmi temaslarla değil, sosyal medya üzerinden birbirlerine verdikleri sert mesajlarla gündeme geldi. Türkiye temsilcileri Ukrayna savaşı üzerinden X platformunda birbirlerine "Nazi rejimi" ve "1812'nin hayaletleri" gibi ağır ifadelerle yüklendi.

Ankara’da diplomasi dili yerini karşılıklı suçlamalara bıraktı. Rusya ile Fransa’nın Türkiye’deki büyükelçilikleri, X platformunda yaptıkları paylaşımlarla açık bir polemiğe girdi. Tartışma, Ukrayna savaşına ilişkin bir mesajla başladı; kısa sürede “Nazi rejimi” ve “1812’nin hayaletleri” gibi ifadelerin kullanıldığı sert bir atışmaya dönüştü.

RUSYA'NIN PESKOV PAYLAŞIMI TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalarını içeren bir paylaşım yaptı. Mesajda, “özel askeri harekatın” temel amacının Ukrayna’nın doğusundaki halkın güvenliğini sağlamak olduğu savunuldu. Moskova’nın siyasi ve diplomatik çözüm yollarına açık olduğu belirtilirken, sürecin Kiev yönetiminin adımlarına bağlı olduğu vurgulandı. Aynı paylaşımda Peskov'un Paris ve Londra’nın Kiev’e nükleer silah sağlama niyetinde olduğu konusunda, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını belirttiği ifadeler de yer aldı.

İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi

FRANSA’DAN GECİKMEDEN YANIT GELDİ

Fransa’nın Türkiye’deki Büyükelçiliği ise Rusya’nın paylaşımına kısa sürede karşılık verdi. Elçilik hesabından yapılan açıklamada, savaşın başlangıcında “üç gün sürecek” yönündeki beklentilere gönderme yapılarak, çatışmaların beşinci yılına girildiği hatırlatıldı. Büyükelçilik paylaşımında, "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala 'Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı. 

İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi

GERİLİM DAHA DA TIRMANDI

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Fransız tarafının açıklamasına daha sert ifadelerle yanıt verdi. Paylaşımda, Fransa’nın diplomasi geleneğinin sosyal medya üzerinden yapılan “zavallı paylaşımlara” dönüştüğü savunuldu. Rus tarafı ayrıca, Fransız hükümetinin 2014’ten bu yana Kiev’deki yönetimin en önemli destekçilerinden biri olduğunu öne sürdü ve Ukrayna yönetimini “Nazi rejimi” olarak nitelendirdi. Mesaj, “Belki de Fransız hükümetini hala1812’nin hayaletleri rahatsız ediyordur?” ifadesiyle sona erdi.

İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi

Büyükelçilik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?"

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Büyükelçilik, Diplomasi, Politika, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
3 gününüz var Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak 3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Okan Buruk’u İtalya’da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat
90 dakika sonra Galatasaray’ın kasasına çuvalla para girecek 90 dakika sonra Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

07:50
Halk diken üstünde Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
07:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Barış Alper’e söyledikleri bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
06:56
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
06:41
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
06:19
ABD’den Ankara’yı kızdıracak adım Bu fotoğraf Türkiye’nin yanı başında çekildi
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 08:47:00. #.0.5#
SON DAKİKA: İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.