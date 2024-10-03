İkinci İntifada Simgesi Salha, Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
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İkinci İntifada Simgesi Salha, Hava Saldırısında Öldürüldü

Abdülaziz Salha, İsrail'in Deyr el-Belah'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

03.10.2024 19:46
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Filistin'de İkinci İntifada'nın sembol karelerinden birinde görünen Abdülaziz Salha'nın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Salha'nın, ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) işbirliğiyle gece Deyr el-Belah'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Salha'nın 2000 yılında iki İsrail askerinin öldürülmesi olayına karıştığı hatırlatılan açıklamada, son yıllarda Salha'nın işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonların yönetilmesinde de rol aldığı iddia edildi.

İkinci İntifada'nın devam ettiği Ekim 2000'de elleri kanlı şekilde Filistin polis karakolunun penceresinden bakan Salha'nın fotoğrafı sembol karelerden biri olmuştu.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir kasabasında doğan Salha, yollarını kaybederek yanlışlıkla Ramallah'a giren iki İsrail askerinin öldürülmesi olayına karışmakla suçlanmıştı.

Salha, İsrail mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 2011 yılında İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılarak Gazze'ye gönderilmişti.

İsrail ordusu daha sonra Filistin polis karakolunu da bombalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İkinci İntifada Simgesi Salha, Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika

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