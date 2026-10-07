İkincilik kazanan şef Hancheng Guo, Eskişehir\'de EBB Senfoni Orkestrası\'nı yönetecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazanan Hancheng Guo, yarışmanın ardından yeniden Eskişehirli sanatseverlerle buluşacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından haziran ayında gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nın finalinde EBB Senfoni Orkestrası ile sahne alan Hancheng Guo, bu kez orkestrayı bir konser programında yönetmek üzere kente geldi. Hancheng Guo yönetimindeki konserin solisti ise piyanist Eren Yahşi olacak.

Program, Jean Sibelius'un "Valse Triste"si ile başlayacak. Ardından Frédéric Chopin'in mi minör 1. Piyano Konçertosu, Op. 11 seslendirilecek. Gecenin ikinci yarısında ise Pyotr İlyiç Çaykovski'nin mi minör 5. Senfonisi, Op. 64 dinleyiciyle buluşacak.

Üç farklı eserin bir araya geldiği program, Sibelius'un yoğun ve şiirsel anlatımından Chopin'in piyano ve orkestra arasındaki lirik ve virtüöz ilişkiye, oradan Çaykovski'nin güçlü senfonik anlatımına uzanıyor.

Yarışmada dereceye giren diğer genç orkestra şefleri de sezon boyunca EBB Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirecekleri konserlerde yeniden Eskişehir'de sahne alarak yarışma kapsamında başlayan sanatsal buluşmayı sürdürecek.

Hancheng Guo yönetiminde, piyanist Eren Yahşi'nin solistliğinde gerçekleştirilecek konser, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.