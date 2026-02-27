İkizdere'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
İkizdere'de Eğitime Kar Engeli

27.02.2026 05:47
Rize'nin İkizdere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilerek, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.

İlçe genelinde resmi, özel, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

