İklim Değişikliği Avrupa'da Sivrisinek Yayılımını Tetikliyor - Son Dakika
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İklim Değişikliği Avrupa'da Sivrisinek Yayılımını Tetikliyor

İklim değişikliği Avrupa'da istilacı sivrisinek türlerinin yayılmasını ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların artmasını tetikliyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya'daki tropikal ve subtropikal bölgelere özgü olan Aedes albopictus sivrisineği Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere 10'dan fazla Avrupa ülkesinde görülüyor ve iklim değişikliği nedeniyle yayılıyor. Sivrisineğin dang humması, chikungunya ve Zika virüslerini taşıdığı ve bulaştırdığı biliniyor. ECDC'nin verilerine göre, geçen yıl Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda yerel kaynaklı dang vakalarının sayısı bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek 130'a yükseldi. Bu durum, iklim değişikliğinin sivrisineklerin yayılmasını ve hastalıkların artmasını tetiklediğini göstermektedir.

12.06.2024 12:38
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STOCKHOLM, 12 Haziran (Xinhua) -- İklim değişikliği Avrupa'da istilacı sivrisinek türlerinin yayılmasını ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların artmasını tetikliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından Salı günü açıklanan verilere göre Güneydoğu Asya'daki tropikal ve subtropikal bölgelere özgü olan ve Asya kaplan sivrisineği olarak da bilinen Aedes albopictus sivrisineği Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere 10'dan fazla Avrupa ülkesinde görülüyor ve özellikle iklim değişikliği nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Sivrisineğin dang humması, chikungunya ve Zika virüslerini konakçı organizmalara taşıdığı ve bulaştırdığı biliniyor. ECDC tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AB/AEA) geçen yıl yerel kaynaklı dang vakalarının sayısı, bir önceki yıl kaydedilen 71'den 130'a yükseldi. Rakam, yerel kaynaklı toplam vaka sayısının 73 olarak kaydedildiği 2010-2021 dönemine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, "İklim değişikliğinin Avrupa'da istilacı sivrisineklerin daha önce etkilenmemiş bölgelere yayılması ve dang gibi hastalıkları daha fazla insana bulaştırması için nasıl daha elverişli koşullar yarattığı şimdiden görülüyor" dedi.

Ammon, 2023 yılında üç katına çıkarak 4.900'e yükselen ve AB düzeyinde gözetimin başladığı 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ithal dang vakalarıyla birleştirildiğinde "vakalardaki artışın endişe verici olduğunu" söyledi.

Yetkili, "Dang hastalığının endemik olduğu ülkelerden uluslararası seyahatlerin artması da ithal vaka riskini ve kaçınılmaz olarak yerel salgın riskini artıracak" dedi.

AB/AEA bölgesinde geçen yıl 67'si ölümle sonuçlanan 713 yerel Batı Nil virüsü vakası bildirilirken, bunların daha önce yerel kaynaklı vakaların bulunmadığı bölgelerde ortaya çıktığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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