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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki ikinci toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleşti.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu\'nun 2023 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi
28.12.2023 - 00:01,
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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki ikinci toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nın nihai halleri, kurul üyelerinin onayı ile kabul edildi. Bakan Mehmet Özhaseki, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, dünya için iklim değişikliğiyle mücadeleyi aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı ikinci toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar'ın yanı sıra ilgili bakanlıklar ve kurumların temsilcileri katıldı.

Bakan Özhaseki'den 'İklim değişikliği ile mücadele' vurgusu

Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi her zaman bir görev olarak kabul etiklerini belirterek, dünyanın geleceği için Avrupa'ya uyum sağlamanın ötesinde birçok alanda bu sürece öncülük etmeyi hedeflediklerini söyledi. Şehirleri iklim değişikliğine dirençli hale getirmek için strateji ve eylem planları geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nın, 2030 yılı Türkiye iklim değişikliği yol haritalarını ortaya koyacağını kaydetti.

Bakan Mehmet Özhaseki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda ortak evimiz dünyamız için iklim değişikliğiyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Hasar İdukk üyelerine sunum yaptı

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nın nihai halleri kurul üyelerinin onayı ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca; finansal kaynakların yeşil yatırımlarla buluşturulmasını kolaylaştıracak olan Ulusal Yeşil Taksonomi çalışmalarına ilişkin görüşler ve Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nın çıktıları da değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Çevre, Finans, Güncel, Son Dakika

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