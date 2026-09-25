İklim dezenformasyonu paneli düzenlendi, manifestonun COP31'da sunulması planlanıyor - Son Dakika
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İklim dezenformasyonu paneli düzenlendi, manifestonun COP31'da sunulması planlanıyor

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Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonu'nda düzenlenen iklim dezenformasyonu paneli, İstanbul ve İzmir atölyelerinin kapanış etkinliği olarak yapıldı; iklim dezenformasyonuyla mücadele manifestosu ele alındı. Manifestonun COP31 kapsamında sunulması ve tartışılması planlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Delegasyonu desteğiyle Türkiye, Almanya ve Fransa'dan paydaşların katılımıyla "Sonic Resilience: COP31 Öncesinde İklim Dezenformasyonu" paneli düzenlendi.

Panel, Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonu'nda İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen "Fabric of Truth (Hakikatin Dokusu)" atölyelerinin kapanış etkinliği olarak gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açılışta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine ilişkin dezenformasyonun çeşitli şekillerde ortaya çıkabildiğine işaret ederek, "Doğru bilginin bağlamından koparılması da dezenformasyona yol açabiliyor." ifadesini kullandı.

İklim hedefleri için enerji dönüşümü şart

Institut Français Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Lena Guyomarc'h da iklim hedeflerine ulaşmak için enerji dönüşümünde daha hızlı adımlar atılması gerektiğine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP31) bilimin karar alma süreçlerinde öne çıkacağını söyledi.

Enerji dönüşümü konusunda daha yüksek bir hedefe ihtiyaç olduğunu belirten Guyomarc'h, Fransa'nın COP31 gündeminde ulusal katkıların ilerletilmesi, enerji dönüşümünün planlanması ile uyum ve dayanıklılığın desteklenmesi konularının öncelikli olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler ve İletişim Bölüm Başkan Yardımcısı Cecile Candat ise iklim çözümleriyle ilgili olumsuz söylemlerin kamuoyunu etkileyebildiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan iklim dezenformasyonuyla mücadele manifestosu da ele alındı.

Manifestonun, COP31 kapsamında sunulması ve tartışılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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