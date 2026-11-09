İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Enerji Ajansının COP31 Pavilyonu elektrifikasyon gündemiyle açıldı - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Enerji Ajansının COP31 Pavilyonu elektrifikasyon gündemiyle açıldı

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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Enerji Ajansının COP31 Pavilyonu elektrifikasyon gündemiyle açıldı
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- IEA Başkanı Fatih Birol: "Dışişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının çabaları sayesinde birçok ülkenin imzasıyla elektrifikasyon hedefinin kabul edilmesini umut ediyorum. Bu, COP31'in somut çıktılarından biri olacak"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, çok sayıda ülkenin katılımıyla elektrifikasyon hedefinin kabul edilmesini umut ettiğini belirtti.

IEA Pavilyonu'nun açılışında konuşan Birol, IEA'nın COP31 sürecinde Türkiye'nin stratejik ortaklarından biri olarak görev aldığını ve konferansın hazırlıklarına destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yılın başında gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsatan Birol, Erdoğan'ın kendisine başarılı bir COP zirvesinin hangi kriterlerle değerlendirilebileceğini sorduğunu aktardı.

Birol, bu soruya iki temel kriterle yanıt verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na iki kritere baktığımı söyledim. Birincisi zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının sayısı, ikincisi ise somut bir sonuç elde edilmesi." dedi.

COP31'e katılıma ilişkin güncel sayıyı paylaşan Birol, yetkililerden edindiği bilgiye göre, 102 devlet ve hükümet başkanının zirveye katıldığını ifade etti.

Birol, bu sayının önceki COP toplantılarındaki katılımın üzerinde olduğunu belirterek, zirveden somut bir sonuç çıkmasının önemine dikkati çekti.

Elektrifikasyonun COP31'in önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Birol, "Dışişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının çabaları sayesinde birçok ülkenin imzasıyla elektrifikasyon hedefinin kabul edilmesini umut ediyorum. Bu, COP31'in somut çıktılarından biri olacak." diye konuştu.

COP31 gibi uluslararası büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kolay olmadığını ve bunun olimpiyatlara ev sahipliği yapmakla karşılaştırılabilecek ölçekte bir sorumluluk olduğunu dile getiren Birol, bu süreçteki diplomatik müzakereler ve uluslararası katılımın sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Açılış gününde Mavi Bölge'ye yoğun ilgi

COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da açılış gününde yoğun bir katılım olduğunu belirterek, Mavi Bölge'de 80 bin kişinin bulunduğunu, gün içinde ise 22 bin kişinin giriş çıkış yaptığını söyledi.

Bu rakamlarla açılış gününde 100 bini aşan katılım hareketliliği yaşandığını ifade eden Varank, söz konusu verilerin yalnızca Mavi Bölge'yi kapsadığını, Yeşil Bölge'de de yoğun ilgi olduğunu dile getirdi.

Varank, COP31'e katılmak üzere Türkiye'ye gelen tüm misafirlere teşekkür ederek, konferans gündeminin sorunsuz şekilde kabul edildiğini belirtti.

Gündemin kabul edilmesi için ülkelerin gece geç saatlere kadar çalıştığını aktaran Varank, sürece katkı sunan tüm delegasyona da teşekkür etti.

IEA'nın da COP31 hazırlıklarının ilk aylarından itibaren Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgulayan Varank, "Fatih Birol'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her türlü programımızda, zorlandığımız her noktada yanımızda oldu. Bizim ilk stratejik ortağımız oldu ve bu ortaklığın hakkını verdiğini düşünüyorum." dedi.

Varank, IEA'nın COP31'in eylem gündeminde öne çıkarılan başlıklara önemli katkılar sunduğuna işaret ederek, "Eylem ajandamızda ön plana çıkardığımız konu başlıklarında gerçekten büyük destek verdiler, raporlar hazırladılar. Bu raporlarla da kararların alınmasına yönelik sürecin ilk adımlarını atmış olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Elektrifikasyon taahhüdü kapsamında hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci de Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, katılımcıları Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

COP31'in Türkiye'nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası organizasyon olduğunu ifade eden Ekinci, hazırlık sürecinde sağladıkları desteklerden dolayı IEA'ya ve Fatih Birol'a teşekkür etti.

Ekinci, geçmişte G20 sürecinde de Birol ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını anımsatarak, IEA'nın Antalya'daki konferans kapsamında da Türkiye'nin çalışmalarına katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

COP31'in gündeminin kabul edilmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanlığını devralmasıyla ilk önemli aşamanın tamamlandığını belirten Ekinci, "Önümüzde iki haftalık bir süreç daha var. Bu sürecin içerik bakımından dolu dolu geçmesini, elektrifikasyon taahhüdü ve diğer girişimlerimiz kapsamında da hedeflerimize ulaşmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıFatih BirolEnerjiGüncelCOP31Son Dakika

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