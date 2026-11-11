İl Sağlık Müdürü Gün, Karadeniz Ereğli\'deki hastane ve acil istasyonlarını denetledi

İl Sağlık Müdürü Gün, Karadeniz Ereğli'deki hastane ve acil istasyonlarını denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Sağlık Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve acil sağlık istasyonlarını denetledi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün ise acil servis, yoğun bakım ve yataklı servisleri inceleyip hasta ve yakınlarına geçmiş olsun diledi, denetimlerin süreceğini söyledi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sağlık birimlerine denetim yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, müdürlük yöneticilerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi, incelemelerde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, belli aralıklarla kentte bu tür denetimleri yaptıklarını belirtti.
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki denetimlerde acil servis, yoğun bakım ünitesi ve yataklı servislerde incelemelerde bulunduklarını aktaran Gün, "Hastanemizde tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bizim için sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek önemli. Bu kapsamda belli aralıklarla ziyaret ve denetimlerimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Denetimlerde Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Pınar Menderes Turhan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Bilal Cin de yer aldı.
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