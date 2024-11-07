İl Sağlık Müdürü İnan Çamardı'da - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü İnan Çamardı'da

Niğde İl Sağlık Müdürü İnan, sağlık merkezlerini ziyaret etti, çalışanlarla görüşerek öneriler değerlendirdi.

07.11.2024 15:46
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Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarına ziyaret ette bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnan, ilçedeki sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla görüştü, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaret sonrası hastane yönetimiyle toplantı yapan İnan, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önerileri değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnan, sağlık çalışanlarının gösterdiği özveriden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Çalışanların motivasyonunun vatandaşlara daha iyi hizmet sunmada önemli rol oynadığını aktaran İnan, "Hastane yöneticilerimizin gösterdikleri özveri ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. İl genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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