İl Sağlık Müdürü Polat, Kırıkkale\'de sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini belirtti

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalar, devam eden sağlık yatırımları ve il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin şekilde erişiminin sağlanması, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, sağlık tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi ile Kırıkkale'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Polat, ziyaretleri dolayısıyla Kaplan ve Ceylan'a teşekkür ederek, Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinin daha ileri bir seviyeye taşınması için kurumlararası işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Polat, sağlık yatırımlarının ilin sağlık hizmeti kapasitesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.