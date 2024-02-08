İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Hastanede incelemelerde bulunan Öğütlü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.
Öğütlü, hastanenin ihtiyaçlar dahilinde gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Sadıka Sabancı Devlet Hastanemiz B Grubu hastane kategorisine yükselme noktasında emin adımlarla ilerliyor. Biz tabii ki elimizden gelen desteği her zaman veriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Başkan adayı Şengül, gençlerle buluştu
Erenler Belediye Başkanı ve AK Parti Cumhur İttifakı adayı Rahmi Şengül, AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.
Soru-cevap formatındaki programın ardından müzik sanatçısı Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" isimli film izlendi.
Şengül, kendilerine inanan, güvenen gençleri mahcup etmeyeceklerini belirterek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı ve gençlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Başkan adayı Ayhan, Erenler ilçesini ziyaret etti
Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Erenler ilçesini ziyaret etti.
Erenler Belediye Başkan adayı Muhammet Ekşioğlu ve partililerle Erenler Muhtarlar Derneği ve esnafı ziyaret eden Ayhan, vatandaşla sohbet etti, talepleri dinledi.???????
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