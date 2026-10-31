İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Pehlivanköy\'de marketlerde TÜFİS kapsamında denetim yaptı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Pehlivanköy'de marketlerde TÜFİS kapsamında denetim yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Pehlivanköy'deki zincir marketlerde TÜFİS kapsamında fiyat denetimi yaptı. Haftalık sürdürülen denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları incelendi ve elde edilen veriler düzenli olarak sisteme aktarıldı.
Pehlivanköy ilçesinde zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı.
Haftalık olarak sürdürülen denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları incelenerek elde edilen veriler düzenli olarak sisteme aktarıldı.
Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi başvuruları başlayacak
Kırklareli'nde 2026 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesi başvurularının 2 Kasım'da başlayacağı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 2 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.
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