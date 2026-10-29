İLBANK, tasfiyedeki 131 fona tek lira yatırılmadığını açıkladı - Son Dakika
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İLBANK, tasfiyedeki 131 fona tek lira yatırılmadığını açıkladı

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İLBANK, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın tasfiyedeki 131 yatırım fonuna yatırım yapıldığı iddiasını reddetti. Banka, bu fonlara tek lira dahi yatırılmadığını, mali tablolardaki 'fon' ifadesinin mevzuat kapsamındaki ortaklık fonu işlemleri olduğunu açıkladı.

İller Bankası (İLBANK), tasfiye sürecindeki 131 yatırım fonunda veya portföy yönetim şirketlerinin yönettiği başka bir fonda yatırımı bulunmadığını bildirdi.

İLBANK, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından dile getirilen ve çeşitli basın-yayın organlarına yansıyan İLBANK'ın kamu kaynaklarını riskli portföy yönetim şirketlerine ve tasfiye sürecine giren yatırım fonlarına yönlendirerek zarara uğrattığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"İller Bankasının tasfiyeye konu edilen 131 yatırım fonunun hiçbirinde ya da herhangi bir portföy yönetim şirketinin yönettiği başka bir yatırım fonunda yatırımı bulunmamaktadır. Bankamızın kuruluşundan bugüne söz konusu yatırım fonlarına tek bir Türk lirası dahi yatırılmamış, dolayısıyla bu fonlardan herhangi bir para çekme işlemi de gerçekleştirilmemiştir." bilgisinin verildiği açıklamada, İLBANK'ın mali tablolarında yer alan "fon" ifadesinin, iddialara konu edilen yatırım fonlarını değil, Bankanın ortaklarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin ettiği "ortaklık fonu" işlemlerini ifade ettiği belirtildi.

Ortaklık fonu işlemlerinin, BDDK tarafından yayımlanan Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kredi Müşterilerinden, Ortaklıklarından ve Ortaklarından Sağlayacakları Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla Bankamızın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesi ile portföy yönetim şirketlerince kurulan yatırım fonlarına yatırım yapılması, hukuki ve mali bakımdan tamamen farklı işlemlerdir. Bu iki kavramın birbirine karıştırılarak Bankamızın tasfiyeye konu yatırım fonlarıyla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız kaynaklarının herhangi bir portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarına yönlendirilmesine ilişkin bir karar, onay, yatırım veya bu fonlardan çıkış işlemi söz konusu değildir. İddia edilen yatırım fonları bakımından Bankamızın herhangi bir yatırım veya likidite riski bulunmamaktadır.

Köklü geçmişi ve güçlü finansal yapısıyla yerel yönetimlerin en önemli finansman kuruluşlarından biri olan İller Bankası şehirlerimizin altyapı yatırımlarına destek olmakta, deprem, sel ve yangın başta olmak üzere afetlerin ardından milletimizin ve yerel yönetimlerimizin yanında yer almaktadır. Böylesine köklü bir kamu kurumunun, kendisinden herhangi bir resmi bilgi talep edilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddialarla ilişkilendirilmesini ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. İller Bankasının adını gerçeği yansıtmayan iddialarla yan yana getirenlere karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz. İller Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin kaynaklarını koruma sorumluluğuyla, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkemize ve yerel yönetimlerimize hizmet etmeye devam edecektir."

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiMilletvekiliCevdet AkayKarabükEkonomiFinansGüncelBankaSon Dakika

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