İletişim Başkanı Altun\'dan Narin Güran İçin Başsağlığı Mesajı

Güncel

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı. Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.

Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…"