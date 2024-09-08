İletişim Başkanı Altun'dan Narin Güran İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan Narin Güran İçin Başsağlığı Mesajı

İletişim Başkanı Altun\'dan Narin Güran İçin Başsağlığı Mesajı

Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için İletişim Başkanı Fahrettin Altun başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

08.09.2024 16:13
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(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı. Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.

Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…"

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun'dan Narin Güran İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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