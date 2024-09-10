Narin'in Katledilişi Soruşturmasında Gizlilik Devam Ediyor - Son Dakika
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Narin'in Katledilişi Soruşturmasında Gizlilik Devam Ediyor

Narin\'in Katledilişi Soruşturmasında Gizlilik Devam Ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin'in katledilişi ile ilgili soruşturmada alınan gizlilik kararının geçerli olduğunu belirtti. Altun, dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığını ve bu bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini ve yetkili kurumların soruşturmaya titizlikle devam ettiğini ifade etti.

10.09.2024 10:44
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir" dedi.

'SADECE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARINA İTİBAR EDİN'

Narin'in canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Altun, "Yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir. İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

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