İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldi Açıklaması

17.04.2026 23:34
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile yakın temas içerisinde güçlü işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Duran, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldiğini bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının ortak tarih ve güçlü işbirliği anlayışıyla her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında atılabilecek ortak adımlar üzerinde durduk. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularında görüş birliğimizi teyit ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, dost ve kardeş Azerbaycan ile yakın temas içerisinde güçlü işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

