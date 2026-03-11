İletişim Başkanı Duran'dan basın mensuplarıyla iftar programına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisi, iletişim alanında da güçlü, koordineli ve etkin bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile iftar programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iletişim gündeminde çok sayıda konuya vaziyet etmek durumunda olduklarını aktaran Duran, bunun bir yönüyle bir devlet sorumluluğu ama diğer yönüyle bakıldığında herkesi içine alan çok genel bir kamu sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bu sorumluluğu yerine getirirken, bir ilke olarak, bir prensip olarak sürekli basın mensuplarıyla temas halinde olan, kapıları açık ve iletişimi güçlü bir konumda olmaya çalıştıklarını kaydeden Duran, dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemden geçtiği bu süreçte, doğru ve teyitli bilginin öneminin her zamankinden daha büyük olduğunu belirtti.

Kriz dönemlerinde yapılan en küçük hatanın dahi büyük yanlış anlamalara ve ciddi sonuçlara yol açabildiğinin altını çizen Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; diplomasiden güvenliğe, ekonomiden bölgesel ve küresel barış girişimlerine kadar pek çok alanda yoğun bir gündem yürütmektedir. Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisi, iletişim alanında da güçlü, koordineli ve etkin bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. İletişim Başkanlığı olarak amacımız; devletimizin politikalarını ve faaliyetlerini hem milletimize hem de uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve güvenilir şekilde aktarmaktır. Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil; aynı zamanda demokrasi, güvenlik ve toplumsal huzurun da önemli bir parçasıdır. Bu nedenle sorumlu, dengeli ve teyit edilmiş bilgiye dayalı habercilik her zamankinden daha kıymetlidir. Bu duygularla, gerçeğin peşinden ayrılmayan, sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor; her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."