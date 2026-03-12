İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" takdimi konuşmasına dair paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" takdimi konuşmasına dair paylaşım Açıklaması

12.03.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak, adalet olmadan kalkınma ve istikrarın mümkün olmadığı inancıyla BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdürecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak, adalet olmadan kalkınma ve istikrarın mümkün olmadığı inancıyla BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" takdiminde yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdimdeki konuşmalarının, Türkiye'nin barış, adalet ve diplomasi merkezli dış politika anlayışını bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmalar, savaşlar ve insani krizler karşısında Türkiye'nin, yangını körükleyen değil, söndürmek için su taşıyan bir ülke olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Coğrafyayı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan çatışma ve şiddet sarmalının büyümemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin de bu sorumluluk bilincinin bir yansıması olduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, umutları kırmak isteyenlere rağmen Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak, adalet olmadan kalkınma ve istikrarın mümkün olmadığı inancıyla BM'yi daha kapsayıcı yapıya dönüştürme girişimlerini desteklemeyi sürdürecektir. Barışın dili diplomasidir. Türkiye olarak bu dili konuşmaya, çözüm üretmeye ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız konuşmasında ayrıca Sayın Guterres'in mültecilerin korunması, uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ve çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik çabalarının uluslararası toplum açısından kıymetli olduğunu ifade etti."

Burhanettin Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümlere de yer verdi.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'e 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' takdimi konuşmasına dair paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:18:48. #.0.4#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" takdimi konuşmasına dair paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.