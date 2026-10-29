İletişim Başkanı Duran'dan TDT Zirvesi paylaşımı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TDT Ankara Zirvesi 2026, ortak geleceğimizi şekillendirme irademizin ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıma kararlılığımızın önemli bir ifadesidir." ifadesini kullandı.

Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Türk dünyasının, aynı tarihi hafızadan beslenen, dilin, kültürün ve medeniyet mirasının asırlardır birbirine bağladığı büyük bir kardeşlik coğrafyası olduğunu belirten Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün bu köklü bağlar, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak iradeye, dayanışmaya ve somut işbirliklerine dönüşüyor. TDT Ankara Zirvesi 2026, ortak geleceğimizi şekillendirme irademizin ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıma kararlılığımızın önemli bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi her alanda geliştirerek geleceğe yürüyoruz. Geçmişten aldığımız güçle, kardeşliğimizi gelecek nesillere taşıyacak daha müreffeh, daha güçlü ve daha bütünleşmiş bir Türk dünyası için çalışıyoruz."