İletişim Başkanı Duran'dan Türk Dünyası Diyalog Forumu paylaşımı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda işbirliğimizi geliştirirken, ortak dilimizi, hafızamızı ve iletişim kapasitemizi de güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "Fikirden Diyaloğa, İleri" temalı Türk Dünyası Diyalog Forumu'nu düzenlediklerini belirterek, forumun açılışında Türk dünyasının ortak tarihini, iletişim alanındaki işbirliğini ve geleceğe yönelik ortak hedeflerini ele aldıklarını vurguladı.

Türklerin tarih boyunca üç kıtada 16 imparatorluk ve yüzlerce devlet kurarak bir medeniyet tasavvuru ortaya koyduğuna dikkati çeken Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı da tarihsel teşkilatlanma kabiliyetimizin en geniş örneğidir. 1992'de Ankara'da gerçekleştirilen ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Toplantısı'ndan bugüne uzanan süreçte, ortak çabalarımız Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurumsal bir yapıya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Türk dünyasının ortak yürüyüşünün başından beri içinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda işbirliğimizi geliştirirken, ortak dilimizi, hafızamızı ve iletişim kapasitemizi de güçlendirmeliyiz. Özellikle yapay zeka modellerinin kendi dilimizde ve kaynaklarımızda üretilen nitelikli içeriklerle beslenmesi, Türk dünyasına ilişkin anlatının kendi sesimizle ve değerlerimizle şekillenmesi açısından stratejik önem taşımaktadır."

"Ortak medya ekosistemimizi geliştirmek hikayemizi birlikte anlatmamıza katkı sağlayacak"

Duran, dijital çağda dezenformasyonla mücadelenin de ortak sorumlulukları arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk dünyasına yönelik dezenformasyon girişimlerine karşı teyit faaliyetlerini kurumların münferit görevi olmaktan çıkarıp ortak bir refleks haline getirmeliyiz. Bişkek'te ortaya çıkan bir dezenformasyona Bakü'den, Taşkent'ten, Astana'dan ve Ankara'dan aynı hızla cevap verilebilmesi, bu alandaki işbirliğimizin temel hedeflerinden biri olmalıdır. Ortak film, dizi ve belgesellerle ortak medya ekosistemimizi geliştirmek de kendi hikayemizi birlikte anlatmamıza katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, forumumuzu teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz'a, Türk dünyasının dört bir yanından gelerek forumumuza katılan kıymetli misafirlerimize, katkı sunan tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun hayırlara vesile olmasını, burada kurulan ilişkilerin düzenli istişare mekanizmalarının başlangıcı olmasını temenni ediyorum."