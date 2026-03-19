İletişim Başkanı Duran'dan yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin paylaşım Açıklaması

19.03.2026 15:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak,...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılacağını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir. Bu yatırım, insan odaklı sağlık anlayışımızın somut bir göstergesidir. 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi ve yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathanesi ve güçlü teknik altyapısıyla hastane; bölgenin sağlık kapasitesini artıran önemli bir merkez olarak hizmet verecektir. Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor

15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
