Osman Gazi platformu Karadeniz'e uğurlandı - Son Dakika
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Osman Gazi platformu Karadeniz'e uğurlandı

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Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Filyos'tan Karadeniz'deki görev yerine uğurlandı. Platform 20 yıl görev yapacak; günlük doğal gaz üretimini 20 milyon metreküpe çıkarması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin bugün gerçekleştirilecek törenle görev yerine uğurlanacağını ve Karadeniz'de belirlenen lokasyonda 20 yıl görev yapacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, bugün gerçekleştirilecek törenle Filyos'tan Mavi Vatan'daki görev yerine uğurlanıyor. Osman Gazi, Karadeniz'de belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Denizden çıkarılan doğal gazı işleyerek ulusal şebekeye kazandıracak dev tesisin, ülkenin enerji altyapısına yeni bir üretim kapasitesi sağlayacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti.

"Platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması, yerli kaynaklarımızla doğal gaz ihtiyacı karşılanan hane sayısının ise 4 milyondan 8 milyona yükselmesi hedefleniyor. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlaması beklenen bu stratejik yatırım, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılması bakımından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Mavi Vatan'ın derinliklerindeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunuyor, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Karadeniz'in enerjisi, Türkiye'nin geleceğine güç katıyor."

Kaynak: AA
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