İletişim Başkanından Gazeteciye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanından Gazeteciye Destek

İletişim Başkanından Gazeteciye Destek
06.03.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhanettin Duran, A Haber Müdürü Kavasoğlu'nun İsrail'de gözaltına alınmasını kınadı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor; geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor; geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir. Gazetecilerin hedef alındığı bu tür girişimlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Güvenlik, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanından Gazeteciye Destek - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:44:14. #7.13#
SON DAKİKA: İletişim Başkanından Gazeteciye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.