İletişim Başkanlığı'ndan Silivri Cezaevi Açıklaması

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor' iddiası manipülasyondur" açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor' iddiası manipülasyondur. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından sağlanmaktadır. Mahpusların günlük ana öğünleri, diyet ve sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanmakta, kurum tarafından yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir" denildi.

'İNSAN HAKLARI VE MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTE'

Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapıldığı belirtilerek, "Bu hükümlü ve tutuklulara 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyeceği önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir. Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayanların su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddeleri kurum tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir. Hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.