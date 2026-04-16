İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesine ilişkin açıklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesine ilişkin açıklama
16.04.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görüşmede, Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti - Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinde, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:57:36. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.