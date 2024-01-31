İletişim Eğitmeni ve Yazar Mario Levi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

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İletişim eğitmeni ve yazar Mario Levi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Everest Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, Levi için yarın saat 13.00'te Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 1957 yılında İstanbul'da doğdu.

Levi, 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.