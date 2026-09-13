Ilgaz'da AFAD'dan yangın ve deprem eğitimi, katılımcılar tatbikat yaptı - Son Dakika
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Ilgaz'da AFAD'dan yangın ve deprem eğitimi, katılımcılar tatbikat yaptı

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Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği'nin düzenlediği programda AFAD ekipleri deprem ve yangın anında doğru davranış biçimlerini anlattı. Eğitimin uygulamalı bölümünde katılımcılar kontrollü oluşturulan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Ilgaz'da afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yangın ve deprem eğitimi gerçekleştirildi.

Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından düzenlenen eğitim programında, deprem ve yangın anında doğru davranış biçimleri, alınması gereken önlemler ve acil durumlara hazırlık konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

AFAD ekipleri tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, afet anında panik yapmadan doğru ve bilinçli hareket etmenin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılara ayrıca afet çantası, toplanma alanları ve temel afet bilinci konularında bilgiler verildi.

Programın uygulamalı bölümünde ise yangın söndürme teknikleri ve yangın tüpünün doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, kontrollü olarak oluşturulan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ilgaz'da AFAD'dan yangın ve deprem eğitimi, katılımcılar tatbikat yaptı - Son Dakika

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