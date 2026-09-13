Ilgaz'da AFAD'dan yangın ve deprem eğitimi, katılımcılar tatbikat yaptı

Ilgaz'da afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yangın ve deprem eğitimi gerçekleştirildi.

Ilgaz Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından düzenlenen eğitim programında, deprem ve yangın anında doğru davranış biçimleri, alınması gereken önlemler ve acil durumlara hazırlık konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

AFAD ekipleri tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, afet anında panik yapmadan doğru ve bilinçli hareket etmenin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılara ayrıca afet çantası, toplanma alanları ve temel afet bilinci konularında bilgiler verildi.

Programın uygulamalı bölümünde ise yangın söndürme teknikleri ve yangın tüpünün doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, kontrollü olarak oluşturulan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.